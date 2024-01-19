ГД обратится к парламенту Франции из-за отправки наемников на Украину

Фото: МО Украины

Госдума на ближайшем пленарном заседании 23 января намерена согласовать обращение к парламенту Франции в связи с отправкой граждан республики в качестве наемников на Украину, написал в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что во Франции наемничество запрещено на законодательном уровне.

Нам важно знать, в курсе ли они (французские депутаты. — NEWS.ru), что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину. <...> На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами, — отметил он.

Володин пояснил, что в истории взаимоотношений Москвы и Парижа были разные периоды, в том числе совместная борьба против фашизма. Однако, по мнению спикера Госдумы, теперь французы умирают на Украине.

Но сегодня, как оказалось, наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом? — добавил председатель Госдумы.

В то же время в МИД Франции заявили, что на территории Украины нет французских наемников. Накануне посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в МИД РФ после российского удара по пункту дислокации иностранных бойцов в Харькове.

17 января Минобороны РФ сообщило, что в результате удара высокоточным оружием в Харькове был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. По информации ведомства, было уничтожено более 60 комбатантов, в основном из Франции, еще 20 получили ранения.