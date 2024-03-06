Газпромбанку разрешили самому определять объем раскрываемой информации Путин разрешил Газпромбанку самому определять объем раскрываемой информации

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин расширил перечень компаний, которые могут не полностью раскрывать корпоративные данные. Указ № 169 был опубликован на официальном портале правовой информации 5 марта. В перечень вошли 48 юридических лиц и 46 компаний, в частности, «Газпром» с дочерними структурами, Газпромбанк и «Газпромнефть».

В списке также оказались ГЭХ, «Мосэнерго», «Славнефть», «Уфаоргсинтез», «Территориальная генерирующая компания № 1», «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» и другие.

В середине января стало известно, что Центральный банк России готовит законопроект, предусматривающий многократное увеличение штрафов для банков за обман клиентов финансовых услуг. Размер наказания может увеличиться до 1% от собственных средств организации.

В декабре Путин лишил немецкую нефтегазовую компанию Wintershall и австрийскую компанию OMV долей в предприятиях, занимавшихся разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Ранее власти Великобритании ввели санкции против Новикомбанка, который был опорным для госкорпорации Ростех. Кроме того, был введен запрет на корреспондентские отношения и с другими российскими банками.