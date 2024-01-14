«Газпром» установил исторический рекорд по поставкам второй день подряд «Газпром» обновил рекорд суточных поставок топлива по единой системе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй день подряд «Газпром» устанавливает абсолютный исторический рекорд по поставкам топлива, говорится в сообщении холдинга. Речь идет о снабжении газом россиян по единой системе. Так, 13 января «Газпром» поставил гражданам страны 1,814 млн кубометров.

13 января обновлен достигнутый днем ранее абсолютный исторический рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 1814,7 млн куб. м газа. Предыдущий максимум был зафиксирован 12 января и составил 1788,3 млн куб. м газа, — говорится в сообщении.

До 12 января 2024 года рекорд держался почти десять лет. В 2014 году «Газпром» поставил 1,786 млн кубометров. Достижение новых высот в компании связывают с возросшими потребностями населения в связи с усилившимися холодами.

Ранее стало известно, что транзит топлива, подаваемого «Газпромом» через Украину для стран Европы, составляет 40,5 млн кубометров. Поставки осуществляются через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку топлива через «Сохрановку» была отклонена со стороны Украины.