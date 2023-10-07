«Газпром» уменьшил прокачку газа через Украину

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Заявка на прокачку газа в Европу через газоизмерительную станцию «Сохрановка», которая проходит через территорию Украины, отклонена, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, которые приводит ТАСС, транспортировка проходит только через станцию «Суджа» и оценивается в 40,3 млн кубов. При этом отмечается, что днем ранее объем прокачки составил 42,3 млн куб. м.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС «Суджа» — 40,3 млн куб. м на 7 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — сказал Куприянов.

Поставки через ГИС «Сохрановка» не осуществляются с мая 2022 года из-за отказа Украины, напомнило агентство. Тогда украинская сторона объяснила произошедшее форс-мажором из-за невозможности осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. В России наличие такой проблемы не подтвердили.

4 октября стало известно, что Европа вдоволь запаслась газом к зиме. Общие запасы газа в Евросоюзе превысили 96%, при этом объемы поступления сжиженного природного газа снизились до минимума почти за два года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Отмечается, что к концу октября может быть поставлен новый рекорд по заполненности европейских подземных газохранилищ.