«Газпром» сократит поставки газа в Италию «Газпром» 31 августа сократит поставки газа итальянскому концерну Eni

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

«Газпром» 31 августа сократит поставки газа итальянскому концерну Eni примерно до 20 миллионов кубометров по сравнению со вчерашними 27 миллионами, сообщили в пресс-службе итальянской компании. В конце июля «Газпром» сокращал поставки газа для Eni примерно до 27 миллионов кубометров в день с прежних 34 миллионов.

«Газпром» сообщил, что сегодня поставит около 20 миллионов кубометров газа, по сравнению с ежедневными поставками в размере около 27 миллионов кубометров, которые осуществлялись в последние дни, — рассказали в Eni.

Ранее стало известно, что прокачка российского газа по газопроводу «Северный поток» полностью остановлена. Компания уточняет, что 31 августа начинается ремонт на единственном работающем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции (КС) «Портовая».

До этого операторы газотранспортных сетей сообщили, что прокачка газа по «Северному потоку» упала до нуля кубометров в час после приостановки работы магистрали на три дня из-за планового ремонта на КС «Портовая». Отмечалось, что работа была остановлена в 04:00 мск в штатном порядке. При этом газ в менее мощный принимающий газопровод Nel перестал поступать еще раньше — в 03:00 мск.