https://static.news.ru/photo/5693e2fc-6f49-11ea-bb2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

«Газпром нефть» объявила о дополнительных выходных для всех сотрудников компании в период с 30 марта по 3 апреля. Это решение не распространяется только на дежурных и на тех, кто задействован в работе непрерывно действующих производственных объектов, сообщили в компании.

Там подчеркнули, что работникам коллектива рекомендовано оставаться дома в течение всего времени внепланового отдыха, передаёт ТАСС.

25 марта президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Он подчеркнул, что при угрозе эпидемии коронавируса крайне важно предотвратить быстрое распространение болезни.

В тот же день глава государства подписал соответствующий указ. Однако принимаемые меры не относятся к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы в чрезвычайных ситуациях.

По состоянию на 26 марта коронавирусом во всём мире заразились более 472 тысяч человек, при этом 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России уже 840 заболевших, при этом 38 пациентов излечились, а двое скончались.

Ранее, как писал NEWS.ru, онлайн-поисковик «Яндекс» призвал интернет-пользователей по возможности оставаться дома, а на улице держаться на расстоянии от других прохожих. По этому случаю изменён логотип на главной странице сайта.