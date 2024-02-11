«Газпром экспорт» подал иск к нидерландской компании «Газпром экспорт» подал иск к нидерландской Gasunie Transport Services

Российская компания «Газпром экспорт» подала иск к оператору газотранспортной системы Нидерландов Gasunie Transport Services, свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. Суть претензии, дата заседания по делу, а также сумма исковых требований не уточняются.

Истец — ООО «Газпром экспорт», ответчик — «Газюни Транспорт Сервисиз», — говорится на сайте суда.

«Газпром» после начала спецоперации на Украине прекратил поставки датской Ørsted Salg & Service A/S, так как компания отказалась оплачивать газ в рублях. Это не первая европейская компания, которая отказалась платить за российский газ по новой схеме, предложенной Россией после введения санкций. В частности, «Газпром» также отказался поставлять газ нидерландскому трейдеру GasTerra.

В феврале 2024 года представитель компании сообщил, что транзит российского газа в Европу через Украину достигает 42 млн кубометров в сутки. По его словам, во всех поставках задействована станция «Суджа». Заявки на подачу газа через «Сохрановку» по-прежнему отклоняются украинской стороной.

«Суджа» остается единственной транзитной веткой для прокачки российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Ранее поставки осуществлялись через «Северный поток», однако после терактов они были остановлены.