«Газовики» в России начнут работать удаленно

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В России появится газоперерабатывающий комплекс, сотрудники которого будут работать удаленно. Об этом управляющий директор компании «Сибур» Марина Медведева рассказала на форуме «Сильные идеи для нового времени». Кроме того, по ее словам, на сегодняшний день в компании реализовано более 80 онлайн-проектов, где ежедневно работают около 45 руководителей различных направлений.

Эти люди используют различные платформы для ускорения рабочих процессов. Тем более есть большая вариативность цифровизации и ИТ. Как раз сейчас мы строим новый газоперерабатывающий комплекс, где будем часть сырья получать из химической переработки. Это также связано и с темой удаленных профессий. А может ли человек, находясь в отдалении от объекта, где происходит производство, работать удаленно? Да, может, — рассказала она.

Она отметила, что в таком формате есть свои плюсы и минусы, однако оптимизировать такую работу можно.



Форум «Сильные идеи для нового времени» организует Агентство стратегических инициатив (АСИ). Мероприятие проходит в третий раз, первый форум прошел в ноябре 2020 года, второй — в июле 2022 года. В этот раз форум стартовал 28 июня. Цель мероприятия — найти и поддержать проекты, которые помогут укрепить суверенитет страны, добиться ее всестороннего развития.