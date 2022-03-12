«Газета.Ru»: магазин одежды Vans приостановит свою работу с 14 марта

Магазины обуви и одежды американского бренда Vans с 14 марта приостановит свою работу на территории России, об этом «Газете.Ru» рассказала одна из сотрудниц московского бутика Vans со ссылкой на руководство магазина. Отмечается, что сотрудникам магазина продолжат выплачивать зарплату, однако она будет минимальной.

Сотрудники об этом узнали только вчера. Нам обещают платить в это время минимальную зарплату, но без всяких бонусов и так далее. Сегодня последний день у всех магазинов, — рассказала собеседница издания.

На главной странице интернет-магазина Vans сообщается, что в настоящее время компания не может гарантировать доставку товаров россиянам, в связи с этим приобрести товары на веб-сайте Vans в данный момент невозможно.

Многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.

Руководство компании «Макдоналдс» также сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за событий на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.