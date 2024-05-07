Газ в Европе, обогрев москвичей, инаугурация Путина: что будет дальше

Фото: Shutterstock/FOTODOM/Kremlin.ru

В Европе ожидают резкого подорожания газа и электричества, холодная погода внесла корректировку в работу отопительных систем в Москве, Владимир Путин прошел инаугурацию и в пятый раз стал главой государства — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Европейцев предупредили о подорожании газа и электричества

Жителям Польши следует приготовиться к скачку цен на газ и электричество, который, вероятно, произойдет в июле 2024 года, предупредили в Министерстве климата и окружающей среды республики, пишет Lenta.ru. В ведомстве уточнили, что газ подорожает на 15%, а электроэнергия — на 29%.

Представители министерства, как отмечается, уже сообщили Еврокомиссии о своих опасениях об увеличении объемов «энергетической бедности». В ведомстве также предупредили, что рост цен может оказаться выше указанных значений в случае, если поставщики не пойдут навстречу и не согласятся снизить тарифы или ввести льготные программы.

Подводя итог, в министерстве констатировали, что при отсутствии мер для стабилизации ситуации резко вырастет количество граждан и домохозяйств, которые не смогут оплачивать счета. Сейчас, по оценкам ведомства, 11% домохозяйств с трудом могут позволить себе газ, еще 3% находятся в группе риска.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне предупреждения Минклимата правительство Польши начало рассматривать законопроект о мерах поддержки населения и бизнеса после истечения срока действия текущих мер защиты, пишет портал Etpgpb.

«В новой версии проекта Минклимата предоставило оценки роста счетов за электроэнергию и газ, а также новые расчеты затрат государства на замораживание цен. Предлагаемый максимальный лимит расходов на решения, включенные в проект, составит почти 8,2 млрд злотых ($2,1 млрд) против 6,3 млрд злотых ($1,6 млрд) в предыдущей версии. <...> Для социально незащищенных семей вводятся энергетические ваучеры на сумму 300–600 злотых в зависимости от количества человек в семье, а в случае использования электрического отопления — в два раза больше», — указало СМИ.

Собянин распорядился спасти москвичей от холодов

В ближайшие дни в Москве прогнозируется похолодание вплоть до минусовых значений в ночное время, отметил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. В связи с этим он пообещал, что в городе возобновится подача тепла в жилые дома и соцобъекты.

«В ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон», — написал Собянин.

Также правительство Московской области рекомендовало муниципалитетам продлить отопительный период из-за резкого похолодания, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Подмосковья. Рекомендации даны по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы рекомендовали муниципалитетам повторно включить отопление, при технической возможности, и продлить отопительный период до 9 мая, так как завтра-послезавтра в северных районах Подмосковья ожидается низкая температура — до минус 3 градусов с выпадением снега», — заявил министр энергетики и вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подачу тепла по нормативам останавливают, когда среднесуточная температура в течение пяти суток достигает 8 градусов. Согласно прогнозам, на текущей неделе ночами возможны заморозки до минус 3 градусов, тогда как днем температура не превысит плюс 11 градусов.

В ночь на 7 мая в столице начался первый майский снегопад. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил в Telegram-канале, что в резком похолодании виноват циклон под названием «Гулла», который принесет на Русскую равнину заморозки, снег и дожди.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил «Комсомольской правде», что вплоть до 12 мая в Центральной России ожидается сильное похолодание. По его прогнозам, температурный режим будет на 4–6 градусов ниже сезонной нормы.

Варакин посоветовал на 9 мая одеться потеплее из-за ожидаемого дождя с мокрым снегом. На сайте Гидрометцентра говорится, что 7 мая под влиянием циклона на юге ЦФО пройдут дожди с мокрым снегом, грозами и градом.

8-9 мая в ЦФО сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывистый ветер до 15–20 метров в секунду.

Инаугурация Путина: как прошла церемония?

В Кремле состоялась церемония вступления Владимира Путина в должность президента России, инаугурация по традиции проходила в Большом Кремлевском дворце. Путин, набравший 87,28% голосов избирателей по итогам выборов, в пятый раз занял высший государственный пост страны.

Фото: kremlin.ru/ Александр Казаков, РИА «Новости» Владимир Путин

Согласно Конституции, инаугурация проводится по истечении шести лет со дня вступления в должность предыдущего лидера страны или на 30-й день после оглашения ЦИК результатов выборов. Однако у Путина есть своя традиция: все его церемонии вступления в должность с 2000 года проходили в один и тот же день — 7 мая.

В Андреевский зал Большого Кремлевского дворца знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли государственный флаг России и президентский штандарт. Далее военнослужащие Президентского полка внесли из Владимирского зала знак президента РФ и специальный инаугурационный экземпляр Конституции России, которые председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместил на трибуне, где Путин принял присягу.

На трибуну поднимались председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat. Этим автомобилем глава государства воспользовался впервые, черный седан проделал путь в несколько сотен метров до Большого Кремлевского дворца. Его сопровождал кортеж из восьми электромотоциклов.

После торжественной церемонии глава государства выступил с речью. Так, президент заявил, что Россия готова и открыта к диалогу, а также укреплению добрых отношений со всеми странами. Однако, подчеркнул Путин, страна может вступить в диалог, в том числе с Западом, только на равных.

«Выбор за ними — намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру», — уточнил Путин.

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости» Владимир Путин

Президент добавил, что Россия продолжит сотрудничество с партнерами по формированию многополярного миропорядка. Он также отметил, что приоритетными для РФ остается сбережение народа и сохранение вековых ценностей и традиций.

Кроме того, глава государства назвал приоритетами своего нового срока интересы и безопасность России. Он отметил, что российский народ будет сам определять судьбу государства.

«Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность России будут для меня превыше всего», — сказал Путин.

Президент отметил, что граждане России подтвердили правильность курса страны. Это, по его словам, важно на фоне серьезных испытаний.

Еще Путин заявил, что хочет поклониться участникам специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, безопасность народов России превыше всего.

«Сделаем все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении», — подчеркнул президент РФ.

Российский лидер завершил инаугурацию в Кремлевском дворце словами «Вместе победим». Он подчеркнул, что россияне — великий народ, а Россия, преодолев все преграды, воплотит в жизнь все задуманное.

«Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе — победим!» — произнес глава государства.

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, также известный как Хирург, рассказал в беседе с NEWS.ru, какой момент в инаугурации президента РФ показался ему самым волнительным. По его словам, это был выход главы государства.

«Волнительный момент перед его приходом в зал, все его ожидали. Его присяга была присягой не только России, не только государству, не только нам с вами. Это была присяга судьбе, Россия — это дело всей его жизни. Владимир Владимирович сам говорил, что Россия — это его судьба. Этот момент напоминает присягу нашего мотоклуба, когда каждый участник дает присягу не только клубу, но и России. На инаугурации я увидел всю Россию, всех представителей социальных слоев общества, там я встретил много друзей», — сказал Залдостанов.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что чувствует себя «заряженным» после инаугурации Владимира Путина, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам исполнителя, глаза присутствующих на церемонии людей светились счастьем. SHAMAN подчеркнул, что после отправится в подмосковный город Раменское, где у него запланирован сольный концерт.

Фото: Михаил Синицын/РИА Новости SHAMAN (Ярослав Дронов)

«Посмотрите в глаза людей, они светятся счастьем. Это здорово! Сейчас заряженным я поеду на свой сольный концерт в Раменском», — поделился артист.

Читайте также:

Кто посетил церемонию инаугурации Путина в Кремле: фото ВИП-гостей

Появилось видео с классным руководителем Путина на инаугурации

«Выбор за ними»: кто пришёл и кто бойкотировал инаугурацию Путина