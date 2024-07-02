Газ раскурочил автобус, мальчик утонул в бассейне: громкие ЧП за сегодня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве баллон взорвался на крыше автобуса, в Башкирии газ разрушил квартиру в многоэтажном доме, на Алтае мальчик утонул в бассейне — NEWS.ru рассказывает о самых громких новостях из рубрики «Происшествия» за сегодня.

Баллон взорвался на крыше автобуса

Разрыв баллона на крыше пассажирского автобуса в Москве произошел из-за жары, предположил в беседе с NEWS.ru очевидец происшествия. По его словам, водитель транспортного средства находится в очень тяжелом состоянии. Собеседник издания отметил, что среди пассажиров раненых не видел. Он подчеркнул, что ЧП произошло рядом с конечной остановкой, куда доезжают мало людей.

«От сильной жары под давлением разорвало газовый баллон в автобусе. Водитель ранен, он в очень тяжелом состоянии. По поводу пассажиров — раненых я не видел, а возможно, их там и не было. Это рядом с конечной остановкой произошло, туда мало людей доезжают», — пояснил очевидец.

Инцидент произошел в Дмитровском районе рядом с остановкой в Ижорском проезде. Взрыв сильно повредил крышу автобуса. По словам очевидцев, детонация была настолько сильной, что баллон отбросило в соседний двор.

Взрыв сильно повредил крышу транспортного средства. По словам очевидцев, детонация была настолько сильной, что баллон отбросило в соседний с Ижорским проездом двор. В результате взрыва пострадал водитель автобуса, он оказался заблокирован в транспортном средстве.

Взрыв газа разрушил квартиру

Другой инцидент с газом произошел в городе Стерлитамаке республики Башкортостан в 11:00 по местному времени (09:00 мск). Сотрудники газовой службы искали причину утечки газа, в этот момент прогремел взрыв. В результате погибла женщина, травмы получили двое несовершеннолетних и двое сотрудников газовой службы.

Администрация Стерлитамака подтвердила, что в результате ЧП погиб человек, пострадали еще семь, включая двоих детей. На месте происшествия создали оперативный штаб во главе с руководителем администрации города Рустемом Газизовым. Прокуратура проводит проверку в связи с ЧП.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и ремонте газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Ребенок утонул в бассейне

10-летний мальчик погиб в бассейне оздоровительного комплекса в селе Бочкари Алтайского края. Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

По данным Следственного комитета, днем 28 июня ребенок пришел в бассейн в составе спортивно-оздоровительной группы и, не умея плавать, зашел на глубину. Выбраться он не смог. Отмечается, что на школьнике не было спасательного жилета, а рядом в момент происшествия не находились сотрудники комплекса. Следовали уже опросили сопровождающих и работников бассейна, изъяли документацию, а также назначили необходимые судебные экспертизы.

Знакомая семьи сообщила, что вместе с мальчиком был брат. Утром 28 июня, в день происшествия, родители отправили их на спортивные сборы. О гибели старшего мальчика им сообщила не администрация лагеря, а сотрудник полиции. Приехавший в лагерь отец якобы увидел, что тело старшего сына лежит около бассейна, а рядом в истерике находится младший мальчик. Похороны состоялись 1 июня.

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