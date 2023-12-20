Странам Запада предрекли разочарование в поддержке Киева Дипломат Гаврилов: Запад еще не раз убедится в обреченности помощи ВСУ

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Страны Запада ждет полное разочарование в поддержке Украины, поскольку финансирование Киева обречено, его союзники убедятся в этом еще не раз, заявил РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Дипломат убежден, что без американского доллара коллапс украинской армии неминуем.

Им еще не раз предстоит убедиться, что финансирование и военная накачка киевского режима — это обреченное предприятие, — сказал он.

В начале декабря сенат США отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляет $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, за — 49 человек. Причиной разногласий стал вопрос охраны американской границы, на чем настаивают республиканцы.

Ранее сообщалось, что деньги Вашингтона для Киева закончатся к 30 декабря, если не будет принято решение о допфинансировании. Отмечалось, что Пентагон потратит последние $1,07 млрд на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное украинской армии.

В конце ноября зарубежные аналитики сообщили, что заморозка государственных расходов Германии до конца года приведет Берлин к выбору между финансовой поддержкой местного бизнеса и помощью Украине. При этом анонимные источники рассказали прессе, что правительство Олафа Шольца уже пообещало Евросоюзу поддержать четырехлетний пакет помощи Киеву на сумму €50 млрд.