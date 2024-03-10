Гаспарян счел оскорбительную фразу Пугачевой о Михайлове вечным афоризмом

Фото: NEWS.RU

Алла Пугачева

Музыкальный критик Артур Гаспарян написал в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что оскорбительная фраза певицы Аллы Пугачевой о ее коллеге Стасе Михайлове станет вечным афоризмом. Он выразил уверенность, что ее заявление разберут на цитаты, как стихи поэтов Александра Пушкина и Владимира Маяковского.

Пройдут года, а то и века. Кто такой Стасик, все забудут, — написал музыкальный критик.

Речь идет о видео, которое Пугачева записала после слов Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты еще вернутся, и, стоя на коленях, будут целовать ноги. Певица иронично отметила, что возраст не позволяет ей принять подобную позу. Она жестко высказалась в адрес исполнителя и предложила ему зарабатывать, пока он может.

NEWS.ru ранее составил список звезд, которые поддержали Аллу Пугачеву в конфликте со Стасом Михайловым. В частности, на сторону Примадонны встали телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Разделили ее мнение также актеры Иван Новиков и Максим Виторган, певица Лайма Вайкуле, украинский клипмейкер Алан Бадоев и сын Софии Ротару Руслан Евдокименко. Звездный адвокат Сергей Жорин признал, что Пугачева высказалась «несколько эмоционально». Но, по его мнению, она является легендой и как символ России имеет право выражать свое мнение.