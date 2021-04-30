Гарик Сукачёв привился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ffe95d1e-f239-11ea-aa07-fa163e074e61_660.jpg Гарик Сукачёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский музыкант, актёр, режиссёр и телеведущий Гарик Сукачёв сделал прививку против коронавируса. Такую же процедуру прошла вся его семья и музыкальный коллектив. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как пояснил Сукачёв, чем раньше музыканты решатся вакцинироваться, тем скорее можно будет возобновить полноценную концертную работу.

А так не только же о себе мы заботимся, но и о своих близких, о людях, которые нас окружают, — добавил музыкант.

По словам Сукачёва, процесс вакцинации в России организован очень просто и удобно. Так, им с женой просто предложили сделать прививку в ближайшей поликлинике, назначив при этом удобное время.

Ранее стало известно, что советский и российский режиссёр Никита Михалков получил первый компонент вакцины от COVID-19. По его словам, он привился, так как начал «терять бдительность».