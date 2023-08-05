Гарантии от РФ: почему Украина лишилась ядерного оружия после распада СССР

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Ракетная шахта в Центральной Украине для ракеты РТ-23 УТТХ

Киеву вряд ли удастся восстановить ядерный арсенал, который находился на территории государства после распада СССР. Такое мнение высказал секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет издание «Страна.ua». Почему Киев лишился этого оружия и кто был инициатором решения?

«Что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно -- его восстановить. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, — это сложная вещь», — заявил Данилов.

По его словам, сейчас есть страны, которые сами не обладают ядерным оружием, однако им его предоставляют страны-члены НАТО.

«Будет ли это работать в нашем случае, я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа», — добавил политик.

Почему Украина лишилась ядерного оружия

После распада СССР Украина получила в свое распоряжение примерно одну треть советского ядерного арсенала, третьего по величине в мире в то время, а также значительные средства его разработки и производства. На украинской территории в то время находились 130 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н с шестью боеголовками каждая, 46 МБР РТ-23 «Молодец» с десятью боеголовками каждая, а также 38 тяжелых бомбардировщиков, несущих около 1700 боеголовок.

В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который стал международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с документом ядерный арсенал на украинской территории был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать украинцам безопасность.

Франция и Китай также предоставили Украине гарантии, аналогичные Будапештскому меморандуму, но с некоторыми существенными отличиями. Обещание Парижа и Пекина не предполагало привлечения ООН или консультативных механизмов в случае кризиса. Однако они обязались уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Последняя ядерная боеголовка с территории страны была вывезена в Россию в июне 1996 года.

В апреле этого года бывший президент США Билл Клинтон в интервью ирландскому телеканалу RTE заявил, что сожалеет о своем решении уговорить Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Он отметил, что чувствует личную ответственность.

«И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было ее [ядерное] оружие», — отметил бывший американский лидер.

Хочет ли Украина вернуть себе ядерное оружие

В феврале 2022 года президент страны Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он обратил внимание, что если встреча не состоится или по ее результатам не будет гарантий безопасности для Киева, то «Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение».

В апреле этого года экс-советник главы офиса президента республики Алексей Арестович заявил, что Украина способна восстановить свой ядерный потенциал в течение 6--9 месяцев, но Киев не пойдет на такой шаг, так как это будет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия.

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