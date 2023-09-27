Стало известно, как ВС России справляются с ВСУ под Харьковом Ганчев: ВС РФ не дают ВСУ восстановить снабжение через реку Оскол под Харьковом

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Российские военнослужащие срывают попытки украинских военных восстановить снабжение своей группировки через реку Оскол в Харьковской области, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, российским военным, которые продвинулись и закрепились на опорных пунктах, противостоят в основном мобилизованные украинцы с низким моральным духом.

Наши бойцы хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, но противник подтягивает новые резервы. Противник активизировался и со стороны применения авиации, и тяжелой артиллерии. Все попытки [украинских военнослужащих] восстановить снабжение через реку Оскол пресекаются, — сказал глава ВГА региона.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал фотографию сожженного в зоне спецоперации танка Т72-М1. По его словам, украинская бронемашина была уничтожена в районе населенного пункта Работино.

Накануне военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что военная спецоперация на Украине свидетельствует о необходимости не только развивать и улучшать боевую мощь России, но и увеличивать количество контрактников. По его словам, страны Запада продолжают придерживаться агрессивной антироссийской позиции, угрозы для границ России при этом продолжают нарастать.