Галкиным и Смольяниновым указали на дверь: вы нам больше не нужны

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин расставил все точки над i в бесконечной саге наших творческих релокантов, которые после начала СВО уехали из России. Известный своей прямотой юрист развеял все накопившиеся вопросы: «Если российские звезды, которые критикуют Вооруженные силы России, решат вернуться в страну, то они будут отвечать по всей строгости закона».

И не будет больше рассуждений о том, простят ли заслуженных и даже народных хейтеров, войдут ли в их положение «творческих личностей» с неустойчивой психикой. И это «художника может обидеть каждый». Но вот сам художник не должен при этом вдохновенно поливает грязью воспитавшее его отечество.

Те, что вечно в белом

Почти сразу после начала миграции наших старлеток родилась формула, вскоре ставшая ходовым мемом — «испуганные патриоты». Конечно, трудно представить, чтобы настоящий патриот чего-то всерьез испугался. Но имелся в виду психологически неустойчивый богемный слой, растерявшийся при первых известях о начале СВО. Весьма характерно, что ломкая психика этих деятелей спокойно реагировала на все рассказы о расстрелах мирных донбасских городов. Но отчего-то проявленная Москвой воля защитить наших людей от издевательств и постоянной угрозы повергла их в шок.

Создалось впечатление, что они долго пребывали в состоянии волшебного сна, ничего не зная о Русской весне. А когда очнулись, то резко подались в пацифисты. Видимо, за долгие годы их приучили к тому, что критиковать кормящее их с руки государство и, тем более, народ не только безопасно, но и психологически комфортно. Появлялось ощущение эдакой избранности, особой неприкасаемости. «Люди с хорошими лицами» тут же решили присоединиться к армии света, к которой, в их понимании, «Рашка» по определению не могла иметь никакого отношения.

Мы и есть Россия

Герой французской революции Дантон уверял, что нельзя унести отечество на своих подошвах. Наши подавшиеся в основном на родину предков, в Израиль, релоканты вообразили, что это не они уехали из России, поскольку, дескать, они и есть сама Россия. Отсюда снисходительный тон, насмешки, зубоскальство по поводу явлений, над которыми (типа массовой гибели детей) нормальные люди не могут шутить.

Проблема только в том, что наших новоявленных граждан мира подвели «воины света». Россия выстояла и теперь выглядит еще сильнее и надежнее. А голод, как известно, не тетка. Потому у многих случился приступ когнитивного диссонанса. Сердце, мол, на стороне свободы и демократии, но кошельки-то остались в России... Многие устали ждать «Россию будущего», которую их должны были пригласить строить. Расстелив красные дорожки при этом.

И вот тут-то и возникла коллизия, которой коснулся Александр Бастрыкин. В понимании хейтеров, хорошо было бы, если и не вернуться совсем, то зарабатывать наездами. Но вот наговорили они в запале уже не на один год участия в тюремной самодеятельности.

О русском сале

Басня Сергея Михалкова о крысах, что «наше хаят и бранят, где с умилением глядят на иностранные наклейки, но сало русское едят», явно не теряет своей актуальности. Вот только как часто бывало, и на этот раз были запущены нарративы о том, что, может, неких заблудших надо все-таки понять и простить.

Да, обвязывались украинскими флагами, повторяли лозунги со сцены, свято верили в «зверства наших солдат» в декорациях Бучи. Пошли слухи, что одного вот-вот вернут на телевидение, другой готов проехать с чесом по нашим городам и весям. Все это порождало у сотен тысяч не только воюющих на фронте, но собирающих в тылу средства на дроны или плетущих вечерами маскировочные сети ощущение фантасмагории, возвращения к ложным ориентирам, от которых страна, наконец, ушла.

Александр Иванович снял все сомнения: страна полностью выздоровела. Галкиных (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Смольяниновых (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и прочих мы видеть уже не хотим.

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