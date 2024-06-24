Гагарина в космосе, Подоляк о Крыме, теракт в Дагестане: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Полина Гагарина, Михаил Подоляк

Российская певица Полина Гагарина рассказала, как отказалась от полета в космос, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о трагедии в Крыму, злоумышленники устроили несколько террористических акций в Дагестане — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Гагарина не полетела в космос по примеру знаменитого однофамильца

Певица Полина Гагарина призналась, что могла полететь в космос. В шоу «Однажды» на телеканале НТВ исполнительница призналась, что ей предлагали поучаствовать в кастинге космического проекта, но она ответила отказом.

«Мне действительно предлагали поучаствовать в кастинге и попробовать. При всей видимости того, что делаю на сцене и что я сильна, это не так. Я в жизни бы не выдержала центрифугу. На первом повороте меня бы уже вынесло. Извините, это не ко мне», — поделилась артистка.

В ходе общения ведущий рассказал артистке, что некоторые люди стали рассуждать о ее якобы политических амбициях. Однако певица категорично опровергла эти домыслы.

Вместе с тем стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Гагариной и певца Ярослава Дронова (SHAMAN), а также артиста театра и кино Ивана Охлобыстина и основателя LIFE.ru Арама Габрелянова. В список также попали предприниматели Игорь Алтушкин и Роман Троценко.

Пакет санкций в отношении российских деятелей культуры стал 14-м для ЕС. Под ограничения также подпал теневой российский флот. Санкции коснулись 27 судов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина и певец SHAMAN

В документе Совета Европы объясняется, что SHAMAN попал в 14-й пакет антироссийских санкций за участие в концертах, организованных в Кремле. Полина Гагарина при этом получала выгоду от правительства РФ, считают в ЕС.

»[Певец SHAMAN] неоднократно участвовал в организованных Кремлем концертах, а также давал концерты <...> в том числе в рамках военно-развлекательных мероприятий для Вооруженных сил России», — говорится в документе.

Основатель LIFE.ru Артур Габрелянов подпал под ограничения за «фейковые новости», а мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова — за то, что является президентом фонда, берущего на себя опеку над украинскими детьми. «Артек» был добавлен в список за организацию лагерей для детей Донбасса, а «Уральские авиалинии» — за перевозку военнослужащих и сотрудничество с Министерством обороны.

Гагарина пока никак не отреагировала на новости о рестрикциях. А вот SHAMAN оставил в Telegram-канале лаконичный комментарий.

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я РУССКИЙ», — написал артист.

Офис Зеленского раскрыл, что думает о смертоносной атаке на Крым

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram-канале заявил, что в Крыму не может находиться «никаких пляжей и туристических зон» или иных «фиктивных признаков мирной жизни». По его мнению, в республике находятся «сотни военных целей» для ВСУ.

«Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими», — сказал Подоляк.

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Подоляк

Комментируя это заявление, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал NEWS.ru, что Украину нужно отсечь от Черного моря, чтобы прекратить атаки на Крым. По мнению сенатора, ВСУ провоцируют Россию на ответные удары.

«Надо добивать врагов, откровенно говоря, для того чтобы в Крыму люди жили спокойно и могли отдыхать. Надо отсечь Украину от Черного моря, чтобы они просто не могли достать. Одесская, Николаевская области должны быть отсечены от Украины. Иначе это будет продолжаться. Подобными атаками они просто провоцируют нас на нанесение сильного ответного удара, чтобы потом обвинять Россию и называть ее агрессором. Они натуральные провокаторы», — высказался Джабаров.

Сенатор считает, что ВСУ наносят удары по России и ее мирным жителям исключительно ради одной цели — вызвать раздражение у населения. Поэтому, по его мнению, с нынешним руководством Украины не должно вестись никаких переговоров.

Telegram-канал «Военное дело» в свою очередь сообщил, что Вооруженные силы Украины запускают американские ракеты ATACMS по Севастополю и Крыму со специальных установок на сухогрузах, расположенных в порту Одессы. Согласно его сведениям, после этого корабли маскируются в грузовом порту. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

«ВСУ наносят ракетные удары по Севастополю и Крыму при помощи сухогрузов. На них размещены пусковые установки с ракетами ATACMS. После запуска корабль маскируется под другие сухогрузы в Одесском грузовом порту», — говорится в публикации.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ

Член комитета по обороне и безопасности и сенатор Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru заявил, что главной целью Вооруженных сил Украины на территории России является Крымский мост. По его словам, в попытках подобраться к нему ВСУ бьют беспилотниками и ракетами по аэродромам и батареям противовоздушной обороны.

«Конечно, главной целью врага является Крымский мост. Чтобы подобраться к нему с воздуха и воды, противник предпринимает массированные комбинированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами по аэродромам и батареям ПВО на Крымском полуострове», — заявил Рогозин.

При этом, считает сенатор, важными целями для ВСУ также являются топливная, транспортная и энергетическая инфраструктура страны. По его словам, противник хочет «выбить логистику», находящуюся в зоне поражения американских ракет GMLRS и ATACMS.

«Также понятно, почему Киев пытается снять устный запрет Вашингтона на применение этих ракет на их максимальную дальность. Их цель — заставить нас переместить авиацию подальше в глубину нашей территории», — добавил Рогозин.

Оглушительная стрельба и смерти: что произошло в Махачкале и Дербенте?

Вечером 23 июня, в день Святой Троицы, одновременно из двух городов Дагестана появились сообщения о стрельбе на улицах. Вскоре стало известно, что вооруженные автоматами злоумышленники напали на пост ДПС, православные церкви и синагогу.

Пресс-служба Национального антитеррористического комитета сообщила, что в республике вводится режим контртеррористической операции (КТО), который продлился до утра следующего дня.

«В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО», — указано в сообщении НАК.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что злоумышленники, устроившие вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, рассчитывали посеять панику и страх в регионе, но у них ничего не выйдет. Он также подчеркнул, что все службы региона действуют в соответствии с инструкцией, объявлен план «Перехват».

Фото: РИА Новости Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу, 23 июня 2024 года

«В Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. <...> Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал Меликов.

Глава Дагестана добавил, что после нападений был создан оперативный штаб, принимались все меры для сохранения безопасности жителей республики.

Вскоре в Дагестане задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, пишет газета «Известия». Об этом изданию сообщил источник в силовых структурах.

Собеседник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах пояснил, что трех ликвидированных в Дагестане боевиков опознали как сыновей и племянника Омарова. Инсайдер добавил, что чиновника привезли на допрос к следователям, в его доме прошел обыск.

Telegram-канал Baza сообщает, что Магомед Омаров признался на допросе, что знал о ваххабитском пути своих детей несколько лет. По данным канала, он заявил, что не общался с сыновьями в последние годы и не причисляет себя к этому движению.

Канал со ссылкой на признания Омарова отмечает, что всего у него восемь сыновей, некоторые из них, а также племянник, стали последователями радикального течения ислама. В публикации уточняется, что остальные братья и родственники их не поддерживали. Baza отмечает, что следователи считают нападение в Дагестане проявлением отдельной спящей ячейки террористов.

По данным Минздрава республики, в результате нападений боевиков погибли 20 человек и пострадали 46. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.

Сергей Меликов в своем Telegram-канале уточнил, что в числе жертв 15 сотрудников полиции. Он пообещал помощь родным и близким погибших, а также выразил им соболезнования.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения», — заявил Меликов.

Глава региона подчеркнул, что ситуацию в республике контролируют органы власти и правоохранители. По его словам, силовики продолжат выявлять спящие ячейки боевиков, которые готовили из-за рубежа. Меликов подчеркнул, что власти Дагестана знают, кто был организатором терактов и какую цель преследовал.

НАК официально сообщил, что ликвидировано пять террористов. Между тем глава Республики Дагестан заявил о шести уничтоженных боевиках.

Фото: РИА Новости Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу, 23 июня 2024 года

После атак боевиков в Махачкале и Дербенте в Дагестане на три дня был объявлен траур. В соответствии с подписанным Меликовым указом, 24, 25 и 26 июня будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании Дагестана отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов», — говорится в публикации.

За терактом в Дагестане могут стоять западные спецслужбы, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что Запад ведет против России гибридную войну. По его мнению, террористические акты связаны с поражениями Вооруженных сил Украины в зоне СВО.

«Нет никаких сомнений, что за этим стоят западные спецслужбы. Они ведут гибридную войну против России. Из-за поражений на фронтах усиливается террористическое направление против России», — высказался депутат.

Как считает Соболев, любой террористический акт на Северном Кавказе — это дело рук западных спецслужб. Он предположил, что за последними событиями могут стоять США, Великобритания или другие европейские страны. Депутат также допустил, что теракт был организован несколькими западными государствами.

«Они пытаются раскачать ситуацию в России. Был массированный удар по Севастополю ракетами ATACMS. Это могут сделать только военнослужащие США на основе данных своей космической разведки и навигации. Тут нет никаких сомнений», — добавил парламентарий.

В связи с трагическими событиями президенту России Владимиру Путину выразили соболезнования и слова поддержки первые лица Китая, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Узбекистана и Ирана.

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

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