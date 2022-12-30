ФТС сообщила о рекордном профиците внешней торговли России в 2022 году

Несмотря на сложный для экспорта энергоносителей декабрь, профицит внешней торговли России по итогам 2022 года будет рекордным. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит, — рассказал Давыдов.

Он также отметил, что таможенные службы в декабре наблюдают снижение экспорта энергоносителей из России. По словам представителя ФТС, причиной этого являются ограничения по нефти и газу.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.

Азербайджанский экономист Натик Джафарли заявил, что ужесточение Москвой контроля над продажей российской нефти странам, подключившимся к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым для них. При этом в первую очередь введение потолка цен коснется компаний, занимающихся страховкой и логистикой сырья из РФ.