ФССП завела новые дела о взыскании с Telegram 9 млн рублей

В Федеральной службе судебных приставов РФ завели два новых дела в отношении руководства мессенджера Telegram о принудительном взыскании штрафов на общую сумму 9 млн рублей за отказ удалить запрещённую в РФ информацию, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы банка данных ФССП.

Дела были возбуждены 8 февраля на основании решения Таганского суда Москвы, который оштрафовал компанию за отказ удалить запрещённый в России контент, — сообщает агентство.

В декабре прошлого года стало известно, что Telegram погасил все свои штрафы в России на общую сумму 15 млн рублей, исполнения от компании добились российские судебные приставы. Специалисты службы приставов вели в отношении мессенджера шесть дел, основанием послужили решения столичного Таганского суда о принудительном взыскании штрафов в общей сумме 15 млн рублей за отказ удалить запрещённый в России контент.

В том же месяце Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

Ранее Таганский суд признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, Facebook и WhatsApp на общую сумму 36 млн рублей. Это связано с отказом локализовать данные российских пользователей на территории РФ.