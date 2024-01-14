ФСИН прояснила информацию об отключениях тепла в колониях ФСИН опровергла сообщения об отключениях тепла в колониях

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла появившуюся в интернете информацию об отключениях отопления в исправительных колониях. В помещениях поддерживается установленная нормами температура и никаких аварий по состоянию на 14 января нет, заверили в ведомстве.

Распространяемая в сети Интернет информация о якобы отключениях отопления в местах лишения свободы не соответствует действительности, — говорится в сообщении пресс-службы.

11 января сообщалось, что заключенные исправительной колонии в Кабардино-Балкарии взбунтовались из-за недовольства условиями содержания. По неофициальной информации, осужденные подожгли два штрафных изолятора: беспорядки устроили приговоренные к тюремным срокам за разбой, грабеж, кражу и убийство.

До этого оппозиционер Алексей Навальный, в 24-й раз отправленный в штрафной изолятор, заявил, что температура воздуха в районе, где располагается колония, пока не опускалась ниже −32 градусов. Политик подтвердил, что его этапировали в ИК-3 в ЯНАО, известную как «Полярный волк». Навальный написал, что он «новый Дед Мороз», поскольку у него есть борода, тулуп и шапка-ушанка.