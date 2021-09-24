ФСБ задержала узбекистанца, сотрудничающего со спецслужбами Украины

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Узбекистана, сотрудничающего со спецслужбами Украины. Он пытался пересечь границу РФ, чтобы не раскрыть свою «легенду». При этом мужчина, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержан гражданин Узбекистана 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения, — говорится в официальном сообщении.

При досмотре у узбекистанца обнаружили средства для скрытой фиксации видео- и аудиоинформации, а также порошкообразное вещество, предположительно, с наркотическим эффектом. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины на конфиденциальной основе.

При выполнении очередного задания под видом лица, желающего нелегально попасть в РФ, вступил в контакт с представителями криминальных кругов и за денежное вознаграждение в размере 27 тысяч гривен попросил оказать ему содействие в незаконном переходе на российскую территорию, — сообщили в ФСБ.

Целью операции с участием узбекистанца было создание условий для задержания пособников при попытке организации незаконной переправки иностранца в РФ.

Задержанный признался, что операция пошла не по плану, пособники задержаны не были, поэтому он был вынужден «нарушить российско-украинскую границу» для поддержания своей легенды.

Ранее ФСБ удалось ликвидировать крупный межрегиональный наркокартель. Были задержаны пять участников группировки, в том числе организатор, координирующий действия банды из Турции.