ФСБ задержала силовика украинского НВФ на границе с Крымом

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Шествие «Бессмертного полка» в России в этом году пройдёт в традиционном очном формате. Об этом рассказал на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что такому решению поспособствовало послабление ковидных ограничений.

Мы два года с вами из-за пандемии собраться вместе и плечом к плечу пройти по городам и весям нашей страны, почтив память участников Великой Отечественной войны, к сожалению, не могли....