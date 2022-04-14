ФСБ задержала силовика украинского НВФ на границе с Крымом

ФСБ России задержан предполагаемый участник украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ) при попытке пересечь российскую границу под видом мирного жителя. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю. Уточняется, что задержанный попытался въехать на территорию РФ вместе с мирным населением, покидающим Мариуполь. Возбуждено уголовное дело.
Установлено, что житель Мариуполя 24 февраля 2022 года вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, созданного бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины. В рядах НВФ гражданин с применением оружия выступал против военнослужащих Вооруженных Сил РФ и народной милиции ДНР, - говорится в сообщении.