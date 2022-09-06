ФСБ задержала россиянина за попытку вступить в «Правый сектор»

Фото: Национальный антитеррористический комитет

В Москве сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал вступить в «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), передает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по городу Москве и Московской области. Отмечается, что житель Москвы планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ.

УФСБ России по городу Москве и Московской области задержан гражданин РФ, планировавший вступить в украинскую экстремистскую националистическую организацию «Правый сектор», — говорится в сообщении.

Во время обыска в его квартире обнаружили и изъяли средства связи, специальную военную экипировку, тематическую литературу и символику. Задержанный дал признательные показания и был заключен под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Сегодня утром стало известно, что сотрудники ФСБ выявили 187 сторонников запрещенного в России движения «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена) и радикальной украинской группировки МКУ в 46 регионах России. По данным спецслужб, задержанные сторонники радикальных группировок были участниками интернет-сообществ, пропагандирующих массовые убийства.