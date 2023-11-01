ФСБ задержала авторов фейков о самолете с израильтянами в Магасе ФСБ задержала россиян за публикацию фейков о прибытии рейса из Израиля в Магас

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали нескольких жителей Ингушетии, которые распространяли ложную информацию о прибытии в аэропорт Магаса самолета из Израиля. В республиканском управлении ведомства «Известиям» сообщили, что задержанные призывали местных бойкотировать прилет израильтян и устроить беспорядки в воздушной гавани.

Один из задержанных сообщил, что узнал об акции протеста в группе WhatsApp под названием «Антиевреи». По его словам, участники беседы в негативном ключе обсуждали прилет израильского самолета.

Участники обсуждали прилет граждан Израиля, настаивали провести митинг в аэропорту Магаса. Потом 31-го числа, меня пригласили сотрудники правоохранительных органов и объяснили, что проводить неразрешенные митинги запрещено. И что жители Израиля в Ингушетию прилетать не собираются, не собираются жить в Ингушетии, — рассказал мужчина.

В пресс-службе Управления ФСБ по Ингушетии сообщили, что самолеты из Израиля никогда не совершают прямые перелеты в Ингушетию, а информация о рейсе была сфабрикована изначально.

В связи с распространением фейков в аэропорту Магаса были усилены меры безопасности, сообщила администрация города Сунжа, возле которого находится воздушная гавань. Власти призвали граждан не участвовать в распространении материалов, которые могут нанести вред обществу.