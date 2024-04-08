ФСБ задержала российских помощников мошеннических кол-центров с Украины ФСБ задержала причастных к хищению 7 млрд рублей у россиян мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали в России участников группировки, создававшей узлы связи для мошеннических кол-центров с Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Их считают причастными к хищению более 7 млрд рублей у россиян.

Арестованы пять участников группировки, обвинение предъявлено по делу о мошенничестве. Похищенные у россиян средства шли на финансирование Вооруженных сил Украины.

По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более 7 млрд рублей, — отметили в службе.

Силовиками изъяты компьютеры и средства связи, деньги и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что работники украинских кол-центров звонят жителям России с информацией о грядущей блокировке номеров телефонов и под видом продления услуг телефонной связи, получая доступ к порталу госуслуг. Впоследствии они оформляют через потерпевших кредиты на нужды ВСУ. Вычислять такие звонки он предложил, спрашивая у операторов, кому принадлежит Крым.

До этого крупнейшие российские банки, включая Сбербанк и ВТБ, сообщали о телефонных мошенниках с Украины, которые пытаются выманить деньги у россиян. Сбербанк указывал, что около 95% мошеннических звонков в Россию поступают с Украины, где действует около 800–900 подозрительных кол-центров. В ВТБ отметили, что значительная часть денег, похищенных мошенниками, идет на финансирование Вооруженных сил Украины.