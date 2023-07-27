ФСБ задержала новое судно со следами взрывчатки: как ВСУ атакуют РФ 27 июля ВСУ хаотично обстреливают города ДНР

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Приграничные российские регионы 27 июля вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сотрудники ФСБ России обнаружили следы взрывчатки в трюме еще одного сухогруза, шедшего через Керченский пролив в Ростов-на-Дону за зерном. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ наносят хаотичные удары по Донецку и Горловке из ствольной и реактивной артиллерии. Новые подробности атак ВСУ – в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд по селу Журавлевка. Также украинские военные сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет.

По словам Гладкова, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Никто не пострадал, разрушений нет.

«В Краснояружском районе на окраине села Поповка сбит дрон противника. Имеющееся на нем взрывное устройство сдетонировало отдельно. Обошлось без последствий. Под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Задорожный — зафиксировано 6 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и поселку Ленинский украинская армия выпустила по два минометных снаряда. В селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал SHOT сообщил об атаке беспилотника ВCУ на село Лозовая Рудка, расположенное в Белгородской области. По данным канала, дрон сбросил на населенный пункт гранатометный боеприпас ВОГ-17. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Shot отмечает, что беспилотник мог быть запущен с территории Украины, в частности, из села Басово, расположенного в Золочевском районе Харьковской области. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Фото: t.me/vvgladkov

ФСБ нашла следы взрывчатки еще на одном судне

Сотрудники ФСБ России обнаружили следы взрывчатки в трюме еще одного сухогруза, шедшего через Керченский пролив в Ростов-на-Дону за зерном. По информации Центра общественных связей, ранее судно заходило в порт Украины. В трюме и на поверхности шлюпки иностранного сухогруза BMO River, следовавшего из турецкого Синопа в Ростов-на-Дону, были обнаружены следы тротила и динитротолуола. В июне и июле это судно дважды заходило в украинский порт Рени Одесской области. В отношении судна принято решение о запрете прохода под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря.

Напомним, 22 июля следы взрывчатых веществ были обнаружены в трюме иностранного сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону из Турции, сообщили представители ФСБ России. По их словам, которые приводит РИА Новости, в мае 2023 года этот корабль находился в украинском порту Килия, а в июле — в турецком порту Тузла. В Турции полностью сменилась команда судна, состоявшая из 12 граждан Украины. Предполагается, что корабль мог использоваться для перевозки взрывчатки.

Где ВСУ наносят артудары

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ наносят хаотичные удары по Донецку и Горловке из ствольной и реактивной артиллерии. По его информации, под обстрелом сразу несколько городов в ДНР. Минобороны не комментировало эту информацию.

Фото: МО Украины

Что известно об обстреле кладбища под Брянском

Telegram-канал Mash сообщает, что ВСУ обстреляли кладбище в селе Березка в Брянской области. По данным канала, на территорию кладбища прилетело несколько снарядов, предположительно, выпущенных из ракетной системы залпового огня «Град». В результате атаки пострадали надгробия. На момент обстрела на кладбище находились родственники покойных, убиравшиеся на могилах. Никто из них не пострадал.

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