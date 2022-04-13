ФСБ задержала на Ставрополье планировавшего теракт сторонника ИГ
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
17:11, 13 апреля 2022
Фото: Национальный антитеррористический комитет
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Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника террористической группировки «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который планировал устроить теракт на транспортной инфраструктуре, сообщает РИА Новости. На месте задержания силовики нашли и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые мужчина приобрёл для изготовления самодельного взрывного устройства.
Вскрыта и пресечена деятельность местного жителя, сторонника международной террористической организации «Исламское государство», планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров <...> совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона,— говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело о подготовке теракта. В ФСБ не раскрыли другие подробности операции, а также личность задержанного.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал вступить в ряды интернационального легиона на Украине, чтобы воевать против военнослужащих РФ на территории Донбасса. Сейчас мужчина находится под арестом.