ФСБ задержала на Ставрополье планировавшего теракт сторонника ИГ

Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника террористической группировки «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который планировал устроить теракт на транспортной инфраструктуре, сообщает РИА Новости. На месте задержания силовики нашли и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые мужчина приобрёл для изготовления самодельного взрывного устройства.

Вскрыта и пресечена деятельность местного жителя, сторонника международной террористической организации «Исламское государство», планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров <...> совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона, — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело о подготовке теракта. В ФСБ не раскрыли другие подробности операции, а также личность задержанного.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал вступить в ряды интернационального легиона на Украине, чтобы воевать против военнослужащих РФ на территории Донбасса. Сейчас мужчина находится под арестом.