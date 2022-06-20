ФСБ задержала частных сыщиков, добывающих секретные сведения о военных ФСБ России совместно с КГБ Белоруссии задержала сыщиков и налоговиков, незаконно собиравших данные о военных

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ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ и КГБ Белоруссии пресекла незаконную деятельность группы частных детективов и сотрудников налоговых органов, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ. По данным ведомства, задержанные незаконно собирали охраняемую информацию в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан, поставив под угрозу государственную безопасность.

Пресечена противоправная деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, связанная с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, — говорится в сообщении.

Сообщается, что группа с 2019 года успела передать заказчикам секретные сведения о более чем 30 гражданах, включая военнослужащих, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов. Возбуждены уголовные дела по ст. 290 (получение взятки) и 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ.

14 июня сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы, подозреваемую в госизмене, информацию о задержании подтвердили данные из картотеки Лефортовского суда Москвы. Максимальное наказание за государственную измену — 20 лет лишения свободы.