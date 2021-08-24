ФСБ задержала 31 террориста в четырёх регионах России

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Председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова сообщила, что конкурс на мандат по всем видам выборов в 2021 году составляет более 13 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала странными предположения о меньшем количестве кандидатов по сравнению с избирательной кампанией 2016 года. Мы с вами сравниваем прошлую кампанию 2016 года, и наши оппоненты, цель которых снести выборы,...