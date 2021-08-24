ФСБ задержала 31 террориста в четырёх регионах России

ФСБ России задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещённой в России. Они готовили вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также занимались финансированием находящихся в Сирии участников террористической структуры, передаёт ТАСС.
Задержанные, по данным ФСБ,
ФСБ также показала видео спецоперации против ячеек «Катиба Таухид валь-Джихад».
Ранее сообщалось, что ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила планы Японии применить против СССР бактериологическое оружие. Войну против Советского Союза Япония собиралась начать в июне 1945 года. В материалах есть показания бывшего сотрудника спецотряда 731 Квантунской армии Като Цунэнори, который разрабатывал это оружие. Япония обиралась применить против СССР чумные микробы. Также страна собиралась это сделать против Китая и США.