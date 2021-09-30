ФСБ утвердила данные, за намеренную передачу которых можно стать иноагентом

Перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к государственной тайне, но которые могут использоваться против безопасности России, будучи переданы другим государствам или иностранцам, утвердила ФСБ РФ. Лица, целенаправленно собирающие подобные сведения для иностранного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами. Приказ об утверждении перечня опубликован 30 сентября на портале нормативных актов.

Перечень включает в себя 60 пунктов. В числе прочего туда попали сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, данные о расположении Вооружённых сил РФ и подразделений силовых структур, а также информация о морально-психологическом климате в российской армии и сведения о методах боевой подготовки военнослужащих.

Также документ включает в себя данные о работах по созданию и модернизации образцов вооружения и военной и специальной техники, информацию о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при разработке оружия, сведения о работе центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, информацию о ввозе товаров двойного назначения и т. д.

Большая часть перечня данных относится к корпорации «Роскосмос». Не являются государственной тайной при этом данные о финансовом состоянии корпорации и финансово-экономические прогнозы её развития, а также сведения о её проблемах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование скорректировать закон об иноагентах. По его словам, приступать к обсуждению возможных изменений в закон об иноагентах можно только после начала работы нового состава Госдумы, в деловом ключе и без эмоций. Этому будут способствовать в том числе и уже сформированные предложения.

До этого Минюст добавил в реестр иноагентов правозащитный проект «ОВД-Инфо». В перечень также попал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.