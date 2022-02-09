ФСБ ликвидировала в Крыму террористическую ячейку «Хизб ут-Тахрир»

Читайте нас в Google Новости

ФСБ России ликвидировала не территории Крымского полуострова ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (эта организация признана в России террористической, деятельность запрещена). Четверо участников организации задержаны. В ФСБ рассказали, что члены запрещённой организации с применением мер конспирации распространяли террористическую идеологию среди населения Крыма, сообщило ТАСС.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД России в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещённой в РФ с 2003 года). Задержаны четверо участников террористической структуры, — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ФСБ добавили, что входящие в состав ячейки преступники «осуществляли антиконституционную деятельность, основываясь на доктрине создания всемирного халифата, разрушения институтов светского общества, и направленную на свержение насильственным путём действующей власти».

У задержанных изъяли запрещённые пропагандистские материалы террористической организации, средства коммуникации, электронные носители информации, которые были инструментами при ведении запрещённой деятельности.

Ранее Следственный комитет РФ выдвинул ходатайство об отправке в СИЗО Казбека Хуранова, который обвиняется в создании на территории Московского региона ячейки организации «Таблиги Джамаат» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Хуранову официально предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ террористической направленности.