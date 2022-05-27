ФСБ сообщила о попытках «радикалов» с Украины попасть в Россию Глава погранслужбы Кулишов: «радикалы» пытались попасть с Украины в РФ под видом беженцев

Глава погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов в интервью «Парламентской газете» заявил о том, что в Россию под видом беженцев пытаются попасть так называемые «праворадикальные и националистические элементы». По его словам, с середины февраля было выявлено около 250 лиц данной категории.

Кулишов отметил, что поток беженцев в настоящее время сильно вырос, причиной этого он назвал «нарастание военной опасности и ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе. По данным главы погранслужбы, за означенное время границу пересекли более 1 млн граждан РФ и Украины.

Он также добавил, что его структура следит за происходящим на территории Украины. По словам Кулешова, обстановка в регионе сложная. Он обвинил украинскую сторону в обстрелах российских пограничников и проведении «акций устрашения», когда удары артиллерии наносятся по российским населённым пунктам. В этой связи подразделения РФ усилились резервами и развернули дополнительные пограничные посты.



В связи с этим, сообщил он, пограничные подразделения России усилили резервами и «развернули дополнительные временные пограничные посты».



Ранее сообщалось, что американское руководство предупредило Киев о том, что обстрелы российской территории, в особенности той её части, которая расположена не близ границы с Украиной, несут в себе риски эскалации. В Белом доме добавили, что опасения вызывает использование для этого Киевом поставляемого Западом вооружения. СМИ отмечают, что по этому поводу с украинской стороной были проведены закрытые переговоры.