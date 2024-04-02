ФСБ нашла взрывчатку в иконах с Украины ФСБ перекрыла канал поставки с Украины взрывных устройств в иконах

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Спецслужбы перекрыли контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки с Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Отмечается, что груз везли транзитом через страны Евросоюза. Операция проводилась в сотрудничестве с Федеральной таможенной службой (ФТС), передает ТАСС.

При досмотре автомобиля на пункте пропуска в Псковской области была обнаружена взрывчатка. Ее провозили в православных иконах и церковной утвари с Украины. В общей сложности найдено 27 бомб, 70 кг взрывчатого вещества и 91 электродетонатор. Предполагается, что груз попал в Россию с Украины, проехав через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что миньоны среди украинских властей участвуют в гонке за звание самого опасного террориста. По его словам, к их числу можно приписать руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова. Для этого чиновники буквально «выпрыгивают из штанов», подчеркнул он. Украинские политики стараются «заслужить похвалу» западных кураторов, констатировал Рогов.

До этого директор ФСБ Александр Бортников заявил, что руководитель украинской разведки является законной целью для России. По его словам, такой же легитимной целью являются все, кто совершают преступления против РФ.