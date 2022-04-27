ФСБ России опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами Задержанные в Белгороде диверсанты рассказали о планах повредить железнодорожные пути

Фото Национальный антитеррористический комитет

Задержанные в Белгороде диверсанты рассказали, что собирались выводить из строя железнодорожные пути, по которым передвигаются российские военные эшелоны, следует из опубликованного видео ФСБ России. Также они направляли данные о военнослужащих ВС РФ на портал «Миротворец» и искали контакты с украинскими спецслужбами. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии).

Я начал на карте смотреть, где находятся железнодорожные пути, дабы понять, по каким железнодорожным путям передвигаются военные эшелоны. Также я изучал строение железнодорожного пути и методы выведения его из строя, — пояснил один из задержанных.

Второй задержанный рассказал, что они собирались провести несколько акций, в ходе которых планировали выкручивать винты и ослаблять крепежи железнодорожных путей, после чего распространить информацию о диверсии в интернете.

Ранее стало известно, что учащийся колледжа в Тверской области планировал устроить теракт 9 мая на объекте транспортной инфраструктуры. Учащийся был сторонником украинской неонацистской организации. По данному факту возбуждено уголовное дело.