ФСБ раскрыла участие украинских диверсанток в «секс-операциях» в Крыму ФСБ задержала украинок, соблазнявших крымчан с целью узнать ценные данные

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеканал RT опубликовал аудиозаписи переговоров крымских диверсантов и их киевских кураторов. Все участники на крымской стороне были задержаны, включая двух украинок, которые играли роль соблазнительниц. В их задачи входило заводить романы с военными и чиновниками с целью выудить ценную информацию. Уточняется, что девушкам не удалось заполучить какие-либо значимые данные. Называются имена предполагаемых диверсанток — Дарина Асланова и Руслана Нечаева.

Конкретно эта «секс-операция» во славу Украины оказалась неудачной, — сказал ведущий Мурад Газдиев.

Утром 11 декабря ФСБ России показала кадры задержания в Крыму 18 агентов сети украинских спецслужб. Злоумышленники планировали совершать теракты, диверсии, покушения на чиновников и военных.

Ранее стало известно, что российские спецслужбы выявили законспирированную сеть агентов спецслужб Украины, созданную под контролем кураторов Запада в Крыму. По данным ФСБ, злоумышленники планировали теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, спикера республиканского парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко и других лиц. Кроме того, они готовили подрывы на железной дороге, электроподстанциях и иных объектах.