«Русский добровольческий корпус» признали террористической организацией

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Федеральная служба безопасности внесла «Русский добровольческий корпус» в список террористических организаций. Информация появилась на сайте «Российской газеты».

30 декабря издание опубликовало обновления в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных террористическими. В публикации указано, что решение по РДК вынес 2-й Западный окружной военный суд. Решение было принято 16 ноября, а вступило в силу 2 декабря.

Ранее Военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению члена РДК россиянина Дениса Капустина за участие в нападении на Брянскую область 2 марта 2023 года. Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал Капустина, ему предъявлено обвинение в совершении государственной измены, попытке совершения террористического акта, незаконном обороте оружия, незаконном обороте взрывчатых веществ, создании террористического сообщества, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Он был объявлен в международный розыск.