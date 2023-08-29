ФСБ предотвратила теракт в Калуге: как ВСУ атакуют РФ 29 августа Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. Подробности — в материале NEWS.ru

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. ВСУ за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР, погибли двое мирных жителей. Также украинские войска за последние 24 часа выпустили более 80 снарядов по территории Херсонской области. Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Калуге. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ обстреляли ДНР и Херсонскую область

В пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что за минувшие сутки ВСУ 80 раз обстреляли территорию республики. В результате атак погибли два мирных жителя в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Кроме того, ранения получили восемь мирных жителей в Киевском и Петровском районах Донецка, а также в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки.

На Донецком направлении украинские войска совершили 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском — 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, на Ясиноватском — четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Всего было выпущено 277 единиц различных боеприпасов.

Также ВСУ за сутки выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. По данным ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона, под обстрел попали населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Днепряны, Алешки. В общей сложности украинские военные выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о пострадавших, жертвах и разрушениях уточняется.

Фото: МО Украины

ФСБ предотвратила теракт

ФСБ России задержала жителя Калужской области, который готовил теракт по заданию украинской стороны, а затем собирался выехать на Украину и вступить в «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По информации сотрудников ведомства, россиянин подтвердил намерения выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ и осуществить подготовку к теракту на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги. В оборудованном тайнике найдены компоненты самодельного взрывного устройства, а в телефоне — инструкции по изготовлению СВУ и переписка с украинским координатором.

Следственным отделением УФСБ по Калужской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Где сбили беспилотники ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что 28 августа в районе 21:00 мск российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. В ведомстве подчеркнули, что сбитый дрон был самолетного типа. Информации о пострадавших и нарушениях нет. Еще один дрон ВСУ был сбит системой ПВО над Белгородской областью 28 августа около 23:00 мск. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Также Минобороны РФ сообщило, что утром 29 августа ВСУ предприняли попытку атаки с помощью БПЛА на территорию Тульской области. В ведомстве уточнили, что украинская армия использовала дрон самолетного типа. Он был уничтожен системой ПВО. Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.

Фото: t.me/vvgladkov

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в Белгородском районе недалеко от поселка Разумное сбит украинский БПЛА. Обошлось без последствий. Также ВСУ обстреляли из гранатомета село Щетиновка — зафиксировано четыре гранатометных выстрела. По селу Наумовка выпущено 20 артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Гладков рассказал, что в Валуйском городском округе в селе Тулянка системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет. В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старого — выпущено шесть минометных снарядов и 30 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий.

«В Краснояружском районе в селе Поповка с БПЛА сброшено три взрывных устройства, из них два — на окраине села. Также по окраине Поповки выпущено три артиллерийских снаряда, по окраинам сел Вязовое и Репяховка — два и пять артиллерийских снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка — зафиксирован прилет 22 минометных снарядов. Никто не пострадал, однако есть повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и кровля, выбиты окна. Также повреждена кровля в одной хозпостройке.

По селу Середа выпущено пять минометных снарядов, по международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Шебекино» — четыре минометных снаряда, по селу Муром — два. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

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