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ФСБ предложила систему ключей, открывающих силовикам доступ к перепискам

11:35, 12 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия предложила Западу создать универсальную систему хранения к ключам шифрования от мобильных приложений. Это позволит правоохранительным органам быстро получить доступ, в том числе, к частным перепискам, передаёт РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Олега Сыромолотова.

По его словам, контртеррористическая инициатива исходит от ФСБ.

Что касается социальных сетей, то серьёзные риски связаны с распространением в них информации, восхваляющей насилие, терроризм, направленной на радикализацию населения, — подчеркнул Сыромолотов.

Он отметил, что есть немало примеров деструктивного использования этих инструментов для воздействия на отдельные социальные группы, прежде всего — на молодёжь, а также для дестабилизации обстановки в разных странах.

По словам замглавы МИД, предложение российской стороны «в целом воспринято позитивно зарубежными партнёрами».

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