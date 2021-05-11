ФСБ предложила систему ключей, открывающих силовикам доступ к перепискам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские медики за минувшие сутки выявили 8217 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Таким образом, общее число зафиксированных официальной статистикой фактов инфицирования составило 4 905 059. Сейчас больными числятся 272 199 человек. Умерли за сутки 355 россиян, общее число жертв пандемии составило 114...