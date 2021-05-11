ФСБ предложила систему ключей, открывающих силовикам доступ к перепискам

https://static.news.ru/photo/633c0602-b2fe-11eb-9c2e-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия предложила Западу создать универсальную систему хранения к ключам шифрования от мобильных приложений. Это позволит правоохранительным органам быстро получить доступ, в том числе, к частным перепискам, передаёт РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Олега Сыромолотова.
По его словам, контртеррористическая инициатива исходит от ФСБ.
Что касается социальных сетей, то серьёзные риски связаны с распространением в них информации, восхваляющей насилие, терроризм, направленной на радикализацию населения, — подчеркнул Сыромолотов.
Он отметил, что есть немало примеров деструктивного использования этих инструментов для воздействия на отдельные социальные группы, прежде всего — на молодёжь, а также для дестабилизации обстановки в разных странах.
По словам замглавы МИД, предложение российской стороны «в целом воспринято позитивно зарубежными партнёрами».
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