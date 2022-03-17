ФСБ опубликовала документ о создании США в 1945 году фейков против СССР

На сайте ФСБ России опубликовали архивный документ, свидетельствующий о создании США фейковых данных о действиях советских солдат в Венгрии в 1945 году. В нём сообщается, что американская военная миссия в Будапеште при помощью кино-треста Metro-Goldwyn-Mayer занималась дискредитацией советских войск. Операторы в сопровождении американских военных производили съёмку, как якобы советские войска совершали зверства в венгерской деревне.

ФСБ ссылается на докладную записку руководителя СМЕРШ Виктора Абакумова от 19 декабря 1945 года на имя наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. В записке, которая ранее имела гриф «совершенно секретно» сообщается, что американская военная миссия в Будапеште получила тайный приказ о сборе документации фактов якобы русской жестокости на территории Венгрии с целью дискредитации советских войск.

В конце ноября военная миссия через руководителя представительства американского кино-треста «Метро» в Будапеште<...> произвела киносъёмку в одной из деревень близ Будапешта, в которой якобы русские подожгли дом и жестоко обращались с женщинами, — говорится в записке.

Кинооператор вместе с американскими военнослужащими выезжал в деревню на съёмку, а отснятый видеоматериал на следующий день был вывезен самолётом.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сравнил метод подачи информации в западных странах с геббельсовским приёмом пропаганды. Глава СВР подчеркнул, что в конечном счёте обнаруживается ложь в использовании полуправдивой информации, в результате чего у общества возникает недоверие к источнику.