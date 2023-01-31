Задержание ФСБ подпольных оружейников сняли на видео ФСБ разоблачила 93 подпольных оружейника в 38 регионах России

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Федеральная служба безопасности за два месяца обнаружила 93 подпольных оружейника в 38 регионах России, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Всего было изъято 253 единицы огнестрельного оружия как российского, так и иностранного производства. Спецмероприятия проводились в ноябре-декабре 2022 года.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 93 жителей 38 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ изъяли 10 пулеметов, 26 автоматов, 17 пистолетов-пулеметов, 106 пистолетов и револьверов, 94 винтовок и карабинов, 11 гранатометов и огнеметов, 343 артиллерийских боеприпаса различного калибра, 316 взрывателей, детонаторов и запалов, более 160 кг взрывчатых веществ, свыше 40 тысяч патронов различного калибра, 16 подрывных машинок ПМ-4, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали 68 человек, причастных к незаконному восстановлению и сбыту оружия. Всего у подпольщиков было изъято свыше 300 единиц огнестрельного оружия, тысячи патронов и около 20 килограммов взрывчатых веществ.