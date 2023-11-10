ФСБ взялась за черный рынок спирта ФСБ провела обыски у трех производителей спирта и их оптовых покупателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ провели обыски на крупнейших предприятиях по производству пищевого и медицинского спирта в нескольких российских регионах, сообщает РБК со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, обыски прошли в компании «Брынцалов — А», основанной экс-кандидатом в президенты Владимиром Брынцаловым, а также в «Росбио» и «Флоре Кавказа». Следственные мероприятия проходят у оптовых закупщиков. Разбирательство ведется по делу о нелегальном обороте спирта.

Мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Тульской области, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия (Алания) и других регионах, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и Федеральной налоговой службы выявили схемы вывода в нелегальный оборот медицинского и пищевого спирта. Установлено, что с 2020 года в «тень» выводится свыше 40% медицинского спирта. Налоговики сопоставляли объемы сырья и выхода готовой продукции, отслеживали цепочку товарно-денежных потоков от покупки сырья и производства продукции до конечной реализации. Выяснилось, что компании, производящие парфюмерию, косметику и бытовую химию с использованием спирта, на бумаге завышали объемы производства.