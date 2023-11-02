Фридмана и Авена ждет не Магадан, а Сочи: как их примут на родине

Фото: Зураб Джавахадзе/ИТАР-ТАСС

Петр Авен и Михаил Фридман (слева направо)

Много лет назад наш президент говорил деловому сообществу, предпочитавшему вкладывать в западную экономику: «Замучаетесь потом по судам пыль глотать!» Но многие бизнесмены так и не откликнулись на его призыв развивать прежде всего национальную экономику. Однако поворот в судьбах бывших совладельцев «Альфа-Групп» Авена и Фридмана, которые обжились в Лондоне, блестяще подтвердил справедливость путинских слов.

Авен уже не Каин

Сначала неожиданно для многих в Россию прибыл Михаил Фридман, жаловавшийся на притеснения в Великобритании и не нашедший покоя в Израиле. Фигура Фридмана далеко не у всех вызывает симпатию. И не только потому, что у нас якобы не любят богатых. Просто ранее циркулировала информация о том, что он переводил немалые суммы на счет украинской армии, а сам, дескать, представлялся израильским бизнесменом, родившимся во Львове, на Западной Украине.

Даже президент, когда его спросили об этой фигуре, отметил возможное нарушение «морально-эстетических норм в отношении своей родины». Но появление Фридмана явно не было экспромтом и стало проектом, согласованным с рядом российских инстанций.

А теперь и его исторический партнер по Альфа-Банку Петр Авен, предприниматель с латышскими и еврейскими корнями, в интервью агентству Bloomberg солидаризировался со словами Фридмана о том, что вложение немалых средств в Великобританию стало «колоссальной ошибкой».

Одного богатства явно мало

Традиционно за спиной национальной бизнес-элиты всегда стоит государство, которое она представляет. Вот только у нас многие понятия оказались размыты. Недаром покойный американский политолог Збигнев Бжезинский говорил, что в России нет национальной элиты, поскольку ее представители держат свои капиталы в западных банках. И речь могла идти о триллионе долларов.

Однако вскоре наши бизнесмены, активно переводившие заработанные в России средства в офшоры, разочарованно убедились в том, что одного богатства явно мало, чтобы быть приглашенными сидеть за одним столом с Ротшильдами и Рокфеллерами. С этими «старыми деньгами». Тогда-то и начался процесс так называемой национализации элит. Но шел он очень неровно.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Михаил Фридман

Ведь с началом СВО на Украине под предлогом связи нашего бизнеса с «российской диктатурой» наши миллиардеры попали под унизительные санкции. Их счета были арестованы, и тот же Авен жаловался, что не может платить шоферу, а сам он машину не водит. Фридман страдал от отсутствия повара и горничной.

А главное — стало ясно, что никакие жесты, заявления и действия не послужат для Запада оправданием их вины перед «свободным миром». Их просто обдерут, как липку. Раз уж есть предлог. Притом, что и Авен, и Фридман — порождение еще ельцинской эпохи «прихватизации» по Чубайсу. Однако у Авена возникли проблемы с его пребыванием даже в Латвии.

Россия — щедрая душа

Конечно, отпущение возможных грехов Фридмана — жест чисто политический. Россия заинтересована в том, чтобы возвращались в страну не только бывшие олигархи (а их у нас официально нет с 2018 года), но и выведенные деньги. Утверждают, что тот же Фридман обещал вложить немалые средства в особую экономическую зону «Янтарь», что в нашем Калининградском анклаве.

Так что пример Михаила Маратовича должен показать, что таких масштабных возвращенцев отнюдь не ждет Магадан. Притом, как подтвердил тот же Дмитрий Песков, они как граждане России смогут свободно приезжать и уезжать из страны.

Читайте также:

Россия опустилась в рейтинге верховенства права

Военный эксперт рассказал, когда армия России возьмет Авдеевку под контроль

Итоги контрнаступления: сколько бойцов и техники потеряли ВСУ