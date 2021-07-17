Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Читайте нас в Google Новости
В Белом море фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон».
Смотрите нас на Youtube
Яндекс.Дзен
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
YouTube
Минобороны России обратилось к промышленности с просьбой ускорить испытания и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник». Об этом рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что на текущий день прорабатываются детали и сроки поставок. Промышленность уже приступила к работе над реализацией поставленной задачи.
Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ,...
Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу ракетой «Циркон»