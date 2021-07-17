Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу ракетой «Циркон»

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Минобороны России обратилось к промышленности с просьбой ускорить испытания и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник». Об этом рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что на текущий день прорабатываются детали и сроки поставок. Промышленность уже приступила к работе над реализацией поставленной задачи. Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ,...