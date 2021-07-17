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Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу ракетой «Циркон»

09:06, 19 июля 2021
Фото: mil.ru
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В Белом море фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон».

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