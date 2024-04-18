Французы определили место Украины: наш газ оказался выше ее

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Завод по производству сжиженного природного газа

Франция заняла первое место среди своих европейских соседей по покупкам нашего сжиженного природного газа (СПГ). В первые три месяца 2024 года Россия увеличила свои поставки в эту страну на 75%. И это притом что традиционно французы мало зависели от наших газовых поставок, ведь недалеко есть Алжир со своими газовыми месторождениями. Но вот и французы, и испанцы не пренебрегают покупками «недемократического» российского газа. Как же так?

Выстрелы в ноги

О том, что санкции против России являются обоюдоострым оружием, известно уже давно. Привлекательной, конечно, была идея нанести роковой удар по экономике России, лишив ее европейского газового рынка. Но вот реальность слишком сильно отличается от прогнозов.

Конечно, в самом факте диверсификации газовых поставок ничего плохого изначально не было. Свободная экономика построена на конкуренции. Но после взрывов на трех нитках газопровода «Северный поток» ребром встал вопрос о замещении российского газа.

Львиную долю освободившегося рынка заняли поставщики «демократических молекул» — США и Норвегия. Вот только цены на газ резко пошли вверх, поставив под вопрос не только экономический рост Евросоюза, но и перспективы коллективной экономики, поскольку конкурентные позиции европейской промышленности неожиданно для инициаторов антироссийских санкций кардинально ухудшились.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В результате срочно пришлось выделять субсидии промышленности и домохозяйствам на отопление. По некоторым подсчетам, на круг за прошлый год они превысили триллион евро. Но и это проблем не решило. Понятно, что востребованные производства из стран Евросоюза устремились за океан, где ниже себестоимость и иной налоговый режим. Началась деиндустриализация стран Старого Света.

И это притом что через Украину по одной оставшейся ветке и через «Турецкий поток» по особому разрешению европейских инстанций наш газ продолжает поступать в Австрию, Словакию, Сербию, Венгрию. Но киевские власти обещают соглашение о газовом транзите не продлевать.

Франко-российский СПГ

Интерес французов к поставкам нашего СПГ носит особый характер. Известная французская компания Тоtаl с 2014 года активно участвовала в осуществлении проекта «Новатека» «Арктик СПГ 1», а некоторые технические работы выполняли подрядчики из французской фирмы Technip Energies. После введения санкций французы под штатовским нажимом стали выходить из перспективного проекта, теряя прибыли и позиции на будущее.

Их место стали занимать китайцы и арабы. Притом что те же японцы, что называется, руками и ногами держатся за свое участие в наших нефтегазовых проектах, не обращая внимания на призывы к антироссийской солидарности.

Но выйти из проекта не значит лишить себя плодов совместного труда прежней эпохи. Уже в прошлом году за девять месяцев французы закупили, по данным нашего МИД, российского СПГ больше на 41%, чем в 2022 году. А за первые три месяца 2024 года они нам заплатили 600 млн евро!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обезличенный газ

Конечно, нельзя сказать, что Париж такими покупками смело, наперекор общей политике ЕС защищает интересы собственной промышленности и населения. Местные эксперты ссылаются на прежние соглашения, которые, мол, нельзя разорвать. И это на фоне нынешних же санкций! Вздыхают по поводу запрета, который Байден, в попытках оказать давление на власти ряда штатов, ввел на выдачу новых экспортных лицензий СПГ. И чем он, дескать, сыграл на руку русским газовщикам.

Наконец, французы, как и другие европейцы, бравируют тем, что в терминалах по приемке СПГ газ как бы обезличивается. Но все эти ухищрения не могут замаскировать главного — убыточности антироссийских санкций для экономики Европы. А тут еще случилось обострение в отношениях Парижа и Баку. А ведь азербайджанский газ в объеме 20 млн кубов был одним из основ новой диверсификации.

Как же трудно учиться отделять политику от экономики... Да и невозможно.

Читайте также:

СВО подарила танку Т-80 вторую жизнь: в чем прелесть этой машины

Кто помог Украине атаковать Татарстан: при чем тут Казахстан?

«Конкорд» и Ту-144: почему после них не было «пассажирского сверхзвука»

Третья мировая на пороге: все боятся атаки Ирана на Израиль