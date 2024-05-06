Французы на СВО, розыск властей Киева, опасные ухажеры: что будет дальше

Фото: Алексей Данилов

Алексей Данилов (с права)

Военный корреспондент Александр Коц объяснил, что такое Иностранный легион в зоне проведения спецоперации, эксперт Борис Рожин сообщил о первых потерях Франции на СВО, МВД России объявило в розыск еще двух украинских чиновников, психолог Артем Тараянц раскрыл, как можно в потенциальном ухажере распознать извращенца, — эти и другие новости были в центре внимания СМИ и соцсетей. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Иностранный легион и французы: что происходит на СВО?

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал, что бойцы Иностранного легиона являются профессиональной, хорошо обученной легкой пехотой, которая успела поучаствовать во многих горячих точках. По словам военкора, порядка 40% личного состава этого соединения являются выходцами из бывшего СССР.

«Не стоит недооценивать бойцов Иностранного легиона. <...> Вдобавок до 40 процентов личного состава этого соединения — русскоговорящие выходцы из бывшего СССР. Что-что, а воевать наши люди умели всегда», — написал военкор.

Так Коц отреагировал на сообщение бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена о том, что Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину. По его словам, которые привело Asia Times, военные были развернуты в Славянске.

«Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — уточнил Брайен.

Экс-помощник также сообщил, что группу французских солдат уже бросили на активные бои с ВС РФ в Донбасс. Брайен высказал мнение, что российская армия не станет долго терпеть увеличение численности иностранных военных.

После этого военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале рассказал, что французский военный легион столкнулся с первыми потерями в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, наемники могли потерять до семи человек под Часовым Яром. Рожин подчеркнул, что это уже не тиктокеры, которые приезжали на Украину ради денег, а профессиональные военнослужащие стран НАТО.

«Это уже не тиктокеры, которые приезжали на Украину заработать денег, а при первой угрозе бежали с позиций, паковали чемоданы и уезжали обратно. Сейчас в бой вступили подготовленные, высокомотивированные бойцы. Иначе говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО», — заявил аналитик.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рожин добавил, что впервые сообщения о прибытии иностранцев в Часов Яр были перехвачены еще месяц назад. Он предположил, что тогда российские десантники могли столкнуться с бойцами французского Иностранного легиона. По мнению эксперта, подразделение задействовали в обороне Часова Яра на фоне ухудшения положения ВСУ.

Военный эксперт Василий Дандыкин, в свою очередь, выразил мнение, что французских солдат ждет незавидная судьба при отправке войск НАТО на Украину. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Североатлантический альянс может заявить о своей непричастности.

«Во французские легионы, как правило, поступают наемники, которые за свои заслуги через определенное количество лет получают гражданство Франции. 1500 солдат, конечно, не смогут повлиять на ситуацию на фронте. Но радоваться нам здесь нечему», — сказал Василий Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что Париж может попытаться вновь продавить идею об отправке натовских войск на Украину. Дандыкин допустил, что президент Франции Эммануэль Макрон все-таки решил пойти на тот шаг, о котором ранее неоднократно заявлял.

В свете тиражируемых в СМИ сообщений о присутствии Иностранного легиона Франции на Украине МИД страны в Twitter (Х) выпустил опровержение. Министерство заявило, что республика не отправляла солдат своего Иностранного легиона на территорию Украины. Ведомство подчеркнуло, что подобные сообщения являются частью кампании по дезинформации.

«Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину», — указали в МИД.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что информацию о возможной отправке солдат Иностранного легиона Франции на Украину необходимо проверить на достоверность. По его словам, которые передает РИА Новости, вероятно, российские спецслужбы уже занимаются этим вопросом.

«Нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности. Наверняка наши военные и другие спецслужбы ее проверяют. Это все опасная риторика. Поэтому эту информацию нужно проверять», — сказал Песков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

База розыска МВД России пополнилась новыми именами украинских чиновников

Бывший глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов и экс-глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин объявлены в розыск по одной из статей Уголовного кодекса РФ, следует из базы данных розыска МВД России. Там не указано, в каком именно преступлении они подозреваются. Павла Климкина разыскивают и на родине.

Также командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк был объявлен в розыск МВД России по уголовной статье.

Кроме того, МВД России объявило в розыск бывшего министра информационной политики Украины (2014–2019) Юрия Стеця. По какой статье он разыскивается, не уточняется.

Следственный комитет РФ 26 апреля предъявил Стецю обвинение в проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции. В результате в том числе его преступных действий получили ранения и погибли 582 человека, из них 12 детей. Были полностью разрушены или повреждены свыше 237 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР.

Еще МВД России объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (2014–2021). Его также разыскивают по уголовной статье.

Помимо этого, в розыск объявили экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, следует из карточки с его именем в базе розыска министерства. Его разыскивают по уголовной статье, но она не указана в картотеке МВД.

В июне прошлого года СК России заочно предъявил экс-главкому ВСУ обвинения за действия, из-за которых «погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети», а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Хомчак был назначен главнокомандующим ВСУ в марте 2020 года. В июле следующего года его сменил на посту Валерий Залужный. До назначения Хомчак руководил украинским Генштабом, в 2014 и 2015 годах командовал подразделением в районе Донецка.

В розыск объявлен и президент Украины Владимир Зеленский. В пресс-службе МВД России объяснили, что решения об объявлении в розыск нескольких бывших и нынешних украинских политиков и чиновников принимались Следственным комитетом России и его территориальными подразделениями.

«Распространяется информация о том, что МВД России объявило в розыск ряд бывших и действующих государственных деятелей Украины. В ведомстве уточнили, что МВД России является техническим исполнителем, который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске», — говорится в публикации.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Данилов

Психолог объяснил, как женщинам распознать опасного поклонника

Распознать извращенца в поклоннике поможет психологический тест Сонди или другие тематические тесты, а также ряд определенных паттернов в поведении, поскольку люди с некоторыми отклонениями зачастую до последнего пытаются скрывать свои пристрастия, рассказал NEWS.ru клинический психолог Артем Тараянц. По его словам, нужно обратить внимание на поведение с животными, пожилыми людьми, профессию избранника, а также нежелание обсуждать взгляды на интимные отношения.

Специалист подчеркивает, что некоторые годами пытаются отрицать и вытеснять свои патологии, но им никогда не удается сделать это окончательно, поэтому перверсия все-таки проявляется через фактическое поведение. Одним из ярких сигналов служат особенности взаимодействия с животными и пенсионерами.

«Особенные яркие и нежные чувства к чужим пожилым людям, которые проявляются в непрошеной заботе о них с телесным и эмоциональным контактом в знак благодарности. Нездоровая тяга к домашним животным под видом якобы невинных поглаживаний в интимных местах, почесываний, обмываний, а также откровенные поцелуи с интенсивным обменом слюной», — пояснил он.

Также о будущих рисках в отношениях может сказать профессия поклонника, где легализуется тактильный и близкий эмоциональный контакт с чужими детьми, оказывающимися в зависимой ситуации от взрослого. На следующем этапе развития патологии происходит понимание ненормальности предпочтений. В этом случае мужчины начинают осознанно скрывать свои предпочтения и любые попытки обсудить их взгляды. Любые разговоры на эту тему сводятся к ответу: «Ничего особенного, все как у всех нормальных». Садисты и мазохисты, например, пытаются манипулировать партнером.

«Садисты, некрофилы и мазохисты будут с первых контактов пытаться манипулировать вами. Или создать иллюзию того, что у них есть то, что вам нужно, и они готовы дать вам это. Или они будут пытаться представить себя идеальными и готовыми на все ради гармоничных отношений и вашего с ними счастья», — отметил психолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тараянц добавил, что эксгибиционисты и фроттеристы с большой долей вероятности довольно быстро проявят себя. Это может проявиться в пересылке интимных фото, нарочито близком контакте при общении или в акцентировании внимания на своем половом органе с помощью очень обтягивающей одежды.

В завершение специалист констатировал, что всех извращенцев объединяет то, что им довольно сложно говорить искренне о себе. Зачастую им приходится казаться кем-то другими и выкручиваться, если им задают прямые вопросы об их взглядах, морали и нравственности. Финальной стадией проверки могут стать психологические тесты, однако важно грамотно подойди к этому вопросу.

«Финальный способ проверить свои подозрения — это психологический тест Сонди или другие тематические тесты, которые можно легко найти в интернете, даже с телефона и сидя в ресторане. Однако тут надо хорошо обдумать, как преподнести идею тестирования, иначе вы сами можете показаться странной своему собеседнику», — подытожил он.

Читайте также:

«Плохая новость»: полковник о переброске французских солдат на Украину

«Устроим охоту»: сенатор об отправке солдат Иностранного легиона на Украину

Военэксперт раскрыл, какие войска Макрон может отправить на Украину