«Франция вернулась в привычное стойло»: Сладков о наемниках на Украине Военкор Сладков заявил о провалах Франции после отправки наемников на Украину

Фото: МО Украины

Франция, отправляя наемников на Украину, «вернулась в привычное стойло», заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, Париж «обнажил стыд», снова противопоставив себя Москве.

Теперь Франция вернулась в свое привычное стойло, обнажив стыд и открывшись в качестве врага России. И тут французские наемники (или все же натовцы?) являются стержнем в обороне Украины. И я вспоминаю мудрую европейскую пословицу: «Хуже, чем французы-враги могут быть только французы-союзники», — написал военкор.

Таким образом журналист прокомментировал слова французского аналитика, который заявил, что «НАТО посылает людей воевать с русскими» и тем самым удерживает украинский фронт от провала. Сладков подчеркнул, что французская армия не может похвастаться особыми заслугами ни в 1812 году, ни во времена Первой и Второй мировых войн.

Кроме того, отметил военкор, военные ВСУ только делают вид, что воспринимают всерьез «этот европейский лоск». На самом деле, считает Сладков, украинские солдаты сами способны преподавать в академиях НАТО.



Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не имеет возможности запретить своим гражданам участвовать в военных действиях на Украине. По его словам, такие добровольцы выступают в качестве гражданских лиц, никак не связанных с французскими вооруженными силами. Лекорню также отметил, что заявления о французских наемниках на Украине являются частью «российской информационной войны».