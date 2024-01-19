Франция перешла красную черту? Как Макрон становится могильщиком Франции

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Французского посла Пьера Леви срочно вызвали в наш МИД, чтобы сделать ему представление по поводу уничтожения в Харькове в результате ракетного удара нескольких десятков его сограждан. Естественно, пригласили не для выражения сочувствия, а для решительного протеста. Натовские страны, которые долгое время клятвенно заверяли, что не являются участником конфликта на Украине, все заметнее вязнут в боевых действиях. И подпитывают их оружием, боеприпасами, финансовыми вливаниями. А теперь и засылом своих профессиональных инструкторов и технических специалистов. Проблема в том, что на протяжении десятилетий с Францией у нас были особые отношения.

Вспоминая де Голля

Не надо думать, что и сейчас у всех французов переформатированы мозги под влиянием нынешней тотальной русофобии. Достаточно пройтись по откликам читателей на статьи об украинском конфликте на сайтах качественной французской прессы уровня Le Monde или Le Figaro. И понять, что французский образованный класс скучает по независимой политике генерала де Голля, называет Жака Ширака последним великим президентом и с некоторой брезгливостью оценивает подобострастие перед американцами нынешнего лидера Эммануэля Макрона.

А ведь не только Шарль де Голль говорил о единой Европе «от Атлантики до Урала». Не так давно и Макрон, стремившийся после отставки фрау Меркель стать ведущим политиком Европы, также претендовал на то, чтобы по классическому французскому рецепту оставаться главным посредником в отношениях России с Евросоюзом.

Оттого его «переобувание в прыжке» слегка удивило Москву, где вскоре перестали брать телефонную трубку в случае звонков из Елисейского дворца. Ныне Макрон обещает перевести промышленность Франции на военные рельсы, срочно подписать с Киевом договор о безопасности, хвастается значительным увеличением производства самоходных гаубиц Caesar для поставки ВСУ. А еще обещает прибыть в Киев и в качестве подарка привезти партию дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP-EG.

Макрон как могильщик

Совсем недавно утверждали, что премьер Великобритании не просто побывал в Киеве, но захватил с собой для похорон на родине 14 трупов погибших на Украине английских военнослужащих. Теперь можно предположить, что примерно такая же скорбная миссия выпадет на долю и французского президента. Только его «траурный поезд» может оказаться в несколько раз длиннее. Оценки потерь в рядах французского контингента разнятся. Но речь идет как минимум о нескольких десятках убитых.

А потому очень трудно будет сочинять некрологи, указывая, что кто-то сорвался в Альпах, а другой стал жертвой перевернувшейся байдарки. Так во Франции появятся целые кладбища «непонятно где погибших». Между тем французы помнят и о разгроме Наполеона при Березине. Само название этой реки стало во французском языке синонимом катастрофы. Помнят они и о могилах солдат, штурмовавших наши позиции в Крыму. И новые французские трупы вряд ли пройдут незамеченными.

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press Эммануэль Макрон

Против нас брошен уже иностранный легион?

А тут еще один ТГ-канал опубликовал снимок нашивки бойца французского Иностранного легиона. И если этот шеврон действительно нашли на харьковских руинах, то это очень серьезный факт. Иностранный легион, куда набирают авантюристов со всего мира, считается самым боеспособным подразделением французской армии. Он предназначен для ведения боевых операций за пределами метрополии и подчиняется лично президенту. И бесполезно уверять, что кто-то из его состава действует по своей инициативе.

Нельзя не замечать и изменения в нашей информационной политике в отношении иностранных наемников на Украине. Еще недавно у нас старались не афишировать удачные удары по бункерам, в которых располагались натовские наемники. И о потерях в их рядах сообщали как бы неофициально. Видимо, такой подход вписывался в нашу политику «жестов доброй воли».

Но теперь уже не до сантиментов и расшаркиваний. Маски окончательно сброшены. Французскому послу заявляют протест. И вряд ли ему есть что возразить по существу. Ему оставалось только всеми силами отрицать очевидное.

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