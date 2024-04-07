Названа страна, разорвавшая контакты с Россией в сфере антитеррора Посол Мешков: Франция свернула сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Алексей Мешков

Париж прервал контакты с Москвой в контексте борьбы с терроризмом, при этом спонсирует Украину, которая ведет террористическую деятельность против России, заявил газете Le Journal du Dimanche российский посол во Франции Алексей Мешков. По его словам, сейчас руководство Франции никак не координирует с российской стороной усилия по вопросу антитеррора в преддверии Олимпийских игр летом 2024 года.

Исторически Россия и Франция эффективно сотрудничали в борьбе с терроризмом, однако недавно Франция прекратила все коммуникации в этой области, — сказал дипломат.

Парижские власти создали специальную систему сотрудничества со всеми аккредитованными в Париже зарубежными посольствами, целью которой служит обеспечение безопасности, однако российское посольство приглашения не получило и даже не было проинформировано об этом, объяснил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что контакты США и России по борьбе с терроризмом разрушены, причем не по вине Москвы. Дипломат отметил, что главное из всего комплекса российско-американских отношений — это борьба с терроризмом.

В марте стало известно, что Москва готовит документы для обращения в международные судебные инстанции после направления Киеву ноты по поводу причастности Украины к терактам в РФ. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, для этого начали проводить все соответствующие обязательные процедуры.