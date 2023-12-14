FPV-технологии защитят подмосковные аэропорты от птиц и беспилотников

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Правительство Московской области совместно с Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) начали работу по созданию комплекса обеспечения безопасности аэропортов от несанкционированных полетов БПЛА, птиц и от диких животных на базе FPV-средств противовоздушной обороны и FPV-перехватчиков, рассказал ТАСС гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин. Проведение испытаний комплекса запланировано на первую половину 2024 года.

Правительство Московской области совместно с Центром комплексных беспилотных решений в Жуковском запустили проект по разработке и созданию комплекса обеспечения безопасности аэропортов от птиц и диких животных, а также противодействия несанкционированным полетам дронов в зоне ответственности аэропортов. В технический комплекс будет входить автоматизированная система обеспечения безопасности для предотвращения террористических актов, — сказал Кузякин.

По его словам, финансирование проекта осуществляется совместно правительством Подмосковья и ЦКБР. В ходе работ будет использован опыт, полученный специалистами центра при применении технологии FPV ПВО и FPV-перехватчиков в ходе специальной военной операции (СВО). При этом Кузякин признал, что при высоком качестве производимых FPV-квадрокоптеров с управлением через очки виртуальной реальности, сбить вражеские беспилотники удается не всегда, особенно если речь идет о дронах самолетного типа. И совсем сложно говорить о перехватах крупных птиц или диких животных, забредающих на территорию объектов инфраструктуры, отметил директор ЦКБР.

Ранее сообщалось, что в ЦКБР разработали комплекс дальней цифровой связи для FPV-систем «Метроном», который позволит значительно увеличить расстояние применения дронов и обезопасить боевые расчеты в зоне СВО. По словам Дмитрия Кузякина, новый комплекс уже прошел испытания.

Кроме того, холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал специальный антидроновый комплекс «Чистюля», который защищает бойцов от беспилотников. Устройство имеет возможность дистанционного управления вражескими дронами. Попав под воздействие «Чистюли», БПЛА упадет или вернется в точку взлета.